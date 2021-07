Presidenza di Suning.com, c’è un candidato forte oltre a Steven Zhang

Si tratta di Huang Mingduan, proposto da Taobao

Dopo l'ingresso in Suning.com di New New Retail Innovation Fund, partecipato dallo Stato ma anche da altre realtà importanti imprenditoriali del paese, e il passo indietro di Jindong Zhang dal ruolo di presidente, c'è attesa per la nomina del suo erede alla guida della società, che avverrà durante il CdA del 29 luglio. Huang Mingduan, il candidato di Taobao, sembra essere il favorito assieme a Steven Zhang per l'incarico, non fosse altro per la sua esperienza nel settore delle vendite al dettaglio, core business di Suning.com.