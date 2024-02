Tra gli oltre 74mila spettatori che hanno affollato San Siro per Inter-Juventus c'era anche un'eminente figura dello stato di Hong Kong: si tratta di Kenneth Fok Kai-Kong, uomo politico e d'affari dell'ex colonia britannica, consigliere legislativo per il collego dello sport, delle arti, dello spettacolo, della cultura oltre che vicepresidente del Comitato olimpico di Hong Kong. L'Inter ha voluto salutare così la sua presenza: "Siamo molto onorati che il signor Kenneth Fok Kai-kong sia venuto ad assistere ad Inter-Juve per uno scambio e una visita; l’Inter attende anche l'opportunità di andare a Hong Kong in futuro per un ulteriore scambio culturale e calcistico".

