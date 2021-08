Pres. Smitshoek: “Dumfries voleva l’Inter. Il premio di formazione? Vedremo”

Simon Kelder: "Felice che Denzel abbia mantenuto le promesse. Dopo gli Europei, tenevamo d'occhio le voci di trasferimento"

La cessione di Denzel Dumfries dal Psv Eindhoven all'Inter farà felici anche quei club nei quali il nuovo esterno nerazzurro ha realizzato la propria formazione calcistica prima di approdare allo Sparta Rotterdam. Tra questi c'è anche lo Smitshoek, dove Dumfries ha giocato per ben sette anni e che percepirà una bella somma come premio di formazione, come annunciato dal presidente Simon Kelder: "Non conosciamo ancora gli importi finali, naturalmente abbiamo iniziato subito a fare calcoli. Ora si tratta di dare un'occhiata più da vicino e poi vedremo quali saranno gli importi. È bello che Denzel abbia mantenuto le promesse. Ricordo ancora due anni fa che gli dicevo di non rescindere il contratto, anche perché non ci sarebbe servito a niente", aggiunge ridendo.