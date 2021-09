Pres. Monterosi: “Siamo in C, ma sogno di giocare con l’Inter”

Una piccola realtà che sogna in grande

Il presidente del Monterosi Tuscia Luciano Capponi è intervenuto ai microfoni de L'Avvenire, facendo una panoramica a livello generale della sua squadra e analizzando le coordinate geografiche e prospettiche di quel che potrebbe accadere in un futuro non necessariamente troppo distante. Soprattutto dando adito a grandi sogni che s'augura d'esplorare prima o poi: "La Tuscia è una parte importante del Lazio in cui ogni paese ha i suoi dialetti, costumi e usanze. Ma pensate cosa potrebbe rappresentare per tutti uno stadio di 20 mila posti. È un sogno? Sì che lo è, ma i sogni ci vengono regalati per essere realizzati. Allora perché non iniziare a sognare la serie B e la serie A? E a immaginare partite contro l'Inter o contro la Roma?".