Pres. Bayern Monaco: “Crisi occasione per analizzare fair play finanziario”

Per provare a fare chiarezza, il numero uno del Bayern manda un messaggio a livello globale

Il Presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer, interpellato al German Sports Business Summit sulle difficoltà finanziarie dei top club, ha così commentato, provando a dire la sua per uscire dai problemi che ormai contraddistinguono il calcio da tanti anni: "La crisi è un'occasione per provare a regolarizzare le varie posizioni delle società per mantenere sani i bilanci. Bisogna, ovviamente, spendere meno di ciò che si guadagna. Si è parlato per tanto tempo di fair play finanziario, ma non è mai successo niente. Si è parlato per tanto tempo di fair play finanziario, ma non è mai successo niente. Ora la crisi può essere un'occasione per analizzare il problema, di modo da far sopravvivere lo sport. Serve regolamentare stipendi, commissioni, costi dei cartellini".