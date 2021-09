Premier League, promesso un premio al club con più vaccinati

Numeri molto bassi in Premier per quel che riguarda i vaccinati

Arrivano importanti novità dal punto di vista della diffusione dei vaccini nel calcio europeo di alto livello. Secondo quanto rivelato da Sky Sports, infatti, la Federcalcio inglese ha inviato una lettera alle 20 società che fanno parte della Premier League in cui si sottolinea l'importanza della diffusione delle vaccinazioni e si promette un riconoscimento in denaro ai club che presenteranno il maggior numero dei vaccinati contro il Covid. Al momento, in 13 club, meno del 50% dei calciatori è vaccinato.