Premier, altra gara rinviata per Covid-19: “Rammarico, valuteremo caso per caso”

La nota ufficiale della Lega inglese: "E' nostra intenzione continuare il programma attuale di incontri ove possibile in sicurezza"

"Pur riconoscendo che un certo numero di club stanno vivendo epidemie di COVID-19, è intenzione della Lega continuare il suo attuale programma di incontri ove possibile in sicurezza. La salute e il benessere di tutti gli interessati rimangono la nostra priorità - si legge nella nota ufficiale diffusa - Per quanto riguarda la partita di sabato del Manchester United, il club continua ad avere un focolaio COVID-19 in corso all'interno della propria rosa, che non gli permette di schierare una squadra per la partita all'Old Trafford. Un numero significativo di casi COVID-19 ha portato all'annullamento della partita contro il Brentford FC all'inizio di questa settimana e oggi sono stati confermati ulteriori test positivi. Il Consiglio valuta le richieste di rinvio delle partite caso per caso, sulla base delle regole esistenti e delle linee guida per il rinvio del COVID-19 rilasciate a tutti i club. Valuterà una serie di fattori, inclusa la capacità di un club di schierare una squadra; lo stato, la gravità e il potenziale impatto dell'epidemia di COVID-19 nel club; e la capacità dei giocatori di prepararsi e giocare in sicurezza per la partita. Il Consiglio deve anche considerare i rischi più ampi per l'opposizione e le altre persone con cui il club può entrare in contatto".