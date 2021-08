Preliminari UCL, lo Shakhtar di De Zerbi corsaro in Belgio. Pari per Deki

La Stella Rossa fermata in casa dallo Sheriff Tiraspol. Secca vittoria del Psv Eindhoven sul Midtjylland

Larga vittoria per il Psv Eindhoven che si sbarazza facilmente dei danesi del Midtjylland con un secco 3-0 nell'andata del terzo turno dei preliminari di Champions League. Si impone in terra belga lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi che in rimonta batte per 2-1 il Genk. Tra gli altri risultati, pareggio con qualche difficoltà per la Stella Rossa di Dejan Stankovic in casa con i moldavi dello Sheriff Tiraspol; secco 2-0 esterno del Monaco che viola il campo dello Sparta Praga.