Preliminari Conference League, Basilea avanti. Esposito in campo nel finale

Gli elvetici superano per 2-0 il Partizani nella gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata. Spazio anche per Darian Males

Qualificazione agevole per il Basilea, che dopo aver vinto la gara d'andata per 3-0 si impone anche nel match di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Europa Conference League espugnando per 2-0 il campo del Partizani Tirana. Di Valentin Stocker e Arthur Cabral le reti degli svizzeri, in un match dove Sebastiano Esposito ha trovato spazio nei minuti finali entrando al minuto 82 al posto di Matias Palacios. In campo nella ripresa anche Darian Males, subentrato al 65esimo proprio a Cabral. Il Basilea è atteso ora dal confronto con gli ungheresi dell'Ujpest.