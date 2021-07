Preliminari Champions, il quadro delle qualificate al secondo turno

Avanti, tra le altre, il Ferencvaros e la Dinamo Zagabria. Senza regola dei gol in trasferta, il Cluj batte il Borac Banja Luka

Ferencváros, Dinamo Zagabria e Malmö sono tra le squadre qualificate al secondo turno di qualificazione della Champions League 2021/22. Tra le sedici squadre che hanno superato il primo scoglio, anche il CFR Cluj, che martedì ha beneficiato della recente abolizione della regola dei gol in trasferta battendo il Borac Banja Luka nei tempi supplementari. Mercoledì, anche l'Alashkert si è imposto contro il club gallese dei Quay Nomads di Connah nei tempi supplementari.

Tra le squadre che entrano in scena dal secondo turno di qualificazione - in programma martedì e mercoledì prossimo - ci sono Stella Rossa Belgrado, Celtic e Olympiacos, con una sfida da non perdere tra PSV Eindhoven e Galatasaray.