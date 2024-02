"L'Inter è strutturata per arrivare in fondo in tutte le competizioni, ha una rosa ampia e può cambiare all'interno della partita. È certamente la squadra da battere". Questo il pensiero di Cesare Prandelli, presente a Sandicci in occasione del quarto anniversario di attività della scuola calcio Alberto Di Chiara.

De Rossi alla Roma?

"L'Inter sarà il primo di tanti esami... Gli mando un abbraccio, è partito bene ed i presupposti ci sono per fare bene".