Cesare Prandelli è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport per un punto sul campionato. "L'Inter in questo momento è la squadra più solida, ha una rosa ampia e può gestire campionato e Champions. La Juventus zitta zitta è lì, ha la possibilità di preparare meglio le partite in settimana e ha ricompattato l'ambiente".

Da capire se sarà titolare o meno allo Stadium, quando ci sarà Juve-Inter tra due settimane, Dusan Vlahovic. "Mi sembra abbia perso un po' il sorriso. Lo vedo un po' triste, poi magari ha dentro il fuoco. Fisicamente deve lavorare molto, se lo fa diventa devastante. Probabilmente metterlo in panchina può essere uno stimolo per pensare di tornare ad avere un titolare inamovibile".

Prandelli, nel suo intervento, parla anche di quanto avvenuto in Lecce-Milan con la rete annullata a Piccoli. "Dobbiamo rivedere certe situazioni, quelle dei pestoncini è ridicola. Due giocatori che guardano la palla, uno cerca di prendere posizione, l'altro rimane in terra un secondo. Queste sono situazioni che fanno arrabbiare un po' tutti. Chi ha giocato a calcio sa che il contatto c'è e va accettato. E anche sul fuorigioco serve chiarezza: è fuorigioco se è completamente fuori dalla linea. Non possiamo fare a meno del Var, ma come tutte le cose innovative vanno ritoccate, soprattutto dai protagonisti che devono avere possibilità di dialogare con gli arbitri e trovare un punto d'unione".