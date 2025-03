"La Juventus è la mina vagante dello scudetto. E se domenica batte l’Atalanta, diventa anche qualcosa di più nella corsa al titolo". Così Cesare Prandelli intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Juventus quarta a 52 punti, Atalanta terza a 55: chi si gioca di più domenica?

"È più decisiva per i bianconeri: con un successo hanno la possibilità di agganciare l’Atalanta e il terzo posto, regalandosi un finale inaspettato. La Juventus ha soltanto un risultato: la vittoria. Un pareggio sposterebbe poco e perdendo verrebbe ricacciata all’indietro".

All’Atalanta cosa è mancato nell’ultimo periodo?

"Nulla, al massimo un pizzico di vitalità. Ma nella sfortuna di essere usciti dalla Champions, Gasperini tirerà a lucido la Dea. Io lo dico da agosto che l’Atalanta deve credere allo scudetto. E non insistere adesso, a meno 3 dalla vetta e con solo 11 partite da giocare, sarebbe folle. È una opportunità storica, forse irripetibile".

Ma se Gasp ci deve credere e Motta può essere la mina vagante, Conte e Inzaghi come li vede?

"Inzaghi ha la squadra più forte, ma è anche quello con il calendario più intasato tra Champions e Coppa Italia. L’Inter è la più attrezzata. Però, ora come ora, una pizza con un amico me la giocherei sul trionfo di Conte. Ho visto il Napoli migliore della stagione contro l’Inter e con quel mix di intensità e organizzazione può arrivare in fondo".