Il campionato di Serie A "è stato stravinto meritatamente dall'Inter". Lo sostiene Cesare Prandelli, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per analizzare la stagione appena conclusa.

Prima di concentrarsi sul restro delle squadre, l'ex ct della Nazionale applaude i campioni d'Italia: "Una squadra solida, che ha lavorato in maniera straordinaria in questi anni, ha messo giocatori di personalità in rosa - prosegue -. La lotta Champions è stata bella, entusiasmante, forse in pochi hanno notato il Verona, che per tutti era già in B a gennaio, avevano smantellato la squadra, invece con Sogliano e Baroni hanno trovato una grande salvezza. Hanno fatto un grandissimo lavoro. Questo ti fa venire voglia di rifare calcio".