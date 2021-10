PowerVolley Milano, Romanò: “Con Barella e Bastoni ho qualcosa in comune”

Parla l'opposto campione d'Europa di pallavolo, tifoso interista: "Sono i miei giocatori preferiti, hanno vinto l'Europeo anche loro"

Protagonista della splendida cavalcata della Nazionale italiana di pallavolo ai recenti Europei, Yuri Romanò, opposto della PowerVolley Milano, interviene a 'Tutti Convocati' su Radio 24 parlando anche di calcio e di Inter-Juve, sfida che seguirà dal vivo a San Siro essendo lui tifoso nerazzurro: "Sarò uno di quei 60mila presenti. Dopo tanti anni in giro per giocare, non vedo l'ora. Se mi vedo in qualcuno dei giocatori di Simone Inzaghi? Rivedermi non saprei, i miei preferiti sono Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, giovani che hanno vinto l'Europeo anche loro. Abbiamo qualcosa in comune".