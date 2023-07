Possibile sinergia di mercato tra l'Inter e il Frosinone, club neopromosso in Serie A che vuole puntellare la sua rosa con dei talenti da far crescere. Un proposito che potrebbe tornare utile ai nerazzurri, che hanno diversi giovani calciatori a cui far fare le ossa. Come riportato da Tuttofrosinone.com, ben tre calciatori nerazzurri potrebbero finire in Ciociaria.

Si tratta di Gaetano Oristanio, Valentin Carboni e Martin Satriano. Oristanio torna a Milano dopo l'esperienza al Volendam, Carboni nell'annata 2022/23 ha già assaggiato la prima squadra nerazzurra mentre Satriano - autore di 2 gol in 32 partite con la maglia dell'Empoli - è seguito con interesse anche dalla Dinamo Zagabria. Dopo Samuele Mulattieri, protagonista lo scorso anno in B con il Frosinone con 12 gol, altri talenti dell'Inter potrebbero seguire lo stesso percorso.