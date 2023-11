Stefan Posch, difensore del Bologna e della Nazionale austriaca, si appresta ad affrontare in amichevole la Germania di Julian Nagelsmann, col quale ha lavorato all'Hoffenheim. Il terzino rossoblu ne parla ai microfoni di Sky Sports Austria, dove torna anche sulla sua esperienza in Emilia, che definisce sin qui ottima, anche se i suoi progetti sono altri: "Sono molto felice lì in questo momento, ma l'obiettivo è non restare al Bologna fino alla fine della carriera. Mi trovo a mio agio in rossoblu, anche se da quando è andato via Marko Arnautovic le cose sono diventate un po' più noiose", ha affermato sorridendo.