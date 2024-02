E' ancora incerta la presenza tra i convocati del Porto, per la gara di campionato con l'Arouca, di Mehdi Taremi, che ieri ha detto addio ai sogni di gloria di vincere la Coppa d'Asia dopo l'eliminazione in semifinale dell'Iran per mano del Qatar. L'attaccante promesso sposo dell'Inter tornerà in Portogallo nei prossimi giorni per la gioia di Sérgio Conceição, ma non è detto che sarà a sua disposizione già lunedì sera. Lo riferisce il portale del quotidiano lusitano O Jogo.