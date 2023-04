"Ho detto ai giocatori che ero molto dispiaciuto che avessero vinto solo 2-1". Parola di Pinto da Costa, raggiunto dai media lusitani dopo la vittoria del suo Porto sul Benfica, prossimo avversario dell'Inter in Champions League: "Il Benfica sta facendo una grande stagione. Colgo l'occasione per augurargli felicità in Champions League e che possano vendicarci contro l'Inter", l'augurio del presidente dei Dragões.