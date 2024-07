Sono 28 i giocatori della prima squadra del Porto che nella mattinata di oggi hanno cominciato il ritiro pre campionato al centro sportivo PortoGaia. Nell'elenco dei convocati per il primo allenamento della stagione 2024/25, andato in scena oggi alle 10, non figurava ovviamente il nome di Mehdi Taremi.

Nessuna sorpresa: l'iraniano, ora ufficialmente svincolato dai Dragões, è pronto a sbarcare all'Inter a parametro zero. Nei prossimi giorni arriverà l'ufficialità del suo trasferimento a Milano.