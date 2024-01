Rimane ancora avvolto nel mistero il futuro di Matija Popovic. L'attaccante serbo classe 2006, che sembrava destinato al Milan, è ancora bloccato in albergo in attesa che la sua situazione venga chiarita definitivamente. La trattativa coi rossoneri si è bloccata e allora, secondo Gianlucadimarzio.com, altri club seguono con attenzione la questione.

In prima fila c'è il Napoli, che potrebbe instaurare una partnership col Frosinone sulla falsariga di quanto accaduto in estate con Valid Cheddira. Gli agenti del giocatore saranno a Bergamo questa sera per parlare con Guido Angelozzi, ds dei gialloazzurri, a margine del match con l'Atalanta. Il giocatore in queste ore è stato proposto anche a altre italiane come, ad esempio, l'Inter. All'estero, invece, ci stanno pensando il Porto e il Bayern Monaco.