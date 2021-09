Pop Caffè nuovo official coffee partner: il comunicato dell’Inter

Nuova collaborazione per la società nerazzurra

"FC Internazionale Milano annuncia di aver siglato un accordo di partnership con Pop Caffè, azienda siciliana specialista nella selezione e torrefazione del caffè in calde e capsule nel canale normal trade e in GDO con il marchio Myspresso, che diventa Official Coffee Partner del Club. A partire da questa stagione sportiva e per la prossima, Pop Caffè supporterà i Campioni d’Italia in carica con una partnership che prevede una serie di azioni di marketing e comunicazione, come il product placement nelle Club location fra cui le sale Hospitaly, la possibilità di produrre e commercializzare prodotti in collaborazione con il Club associando il logo Pop Caffè a Inter e la visibilità del brand a bordocampo nello stadio di San Siro, durante le partite di campionato e Coppa Italia". Questo l'annuncio del club nerazzurro pubblicato stamane sul sito ufficiale.