Pompetti ritrova il gol, ma non basta al Pescara per battere la Carrarese

Il classe 2000 sta affrontando una stagione davvero positiva con il "Delfino"

Aveva segnato all'Entella in trasferta nel girone d'andata. Il regista del Pescara Marco Pompetti ha trovato il secondo gol in campionato nella sfida contro la Carrarese. Già sei assist nel girone B di Serie C, il classe 2000 in prestito dall'Inter sta affrontando una stagione molto positiva in Abruzzo e si augura il prossimo anno di militare in cadetteria per un ulteriore ma importante passo in avanti per la sua crescita.