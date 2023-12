Intervistato dal quotidiano austriaco Heute, l'ex attaccante del Torino Toni Polster ha espresso delle perplessità in merito al ritorno all'Inter di Marko Arnautovic guardando in prospettiva Europei del 2024: "Non so se ha fatto qualcosa di buono per se stesso. Naturalmente, se l'Inter arrivasse a vincere la Champions League sarebbe immensamente allettante, ma difficilmente coi nerazzurri giocherà fin dall'inizio. Non avrà molto tempo per giocare, quindi non so se sia stata una buona cosa. Potrebbe non essere titolare agli Europei. Ma è incredibilmente importante per la Nazionale e spero che abbia molti minuti".