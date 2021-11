Politano positivo, Giuffredi: “Peccato salti l’Inter, è inca…to”

E sulle congetture fatte da una parte di tifoseria azzurra risponde duramente: "Ecco perché non si vince mai a Napoli, si eccede in tutto"

Il grande assente di domani nella gara di San Siro sarà Matteo Politano, ultimo indisponibile in ordine cronologico per via della positività al Covid-19. L'ex nerazzurro sarà costretto a saltare il grande appuntamento di San Siro, match al quale teneva particolarmente. Come precisa il suo agente MarioGiuffredi a Radio Punto Nuovo, dove apostrofa duramente chi ha mosso varie congetture sulle cause del contagio dell'ex esterno interista. "Come sempre in questa città si esagera e manca equilibrio. Nel resto d'Italia non si fa questo casino assurdo che si sta facendo a Napoli. Tutti scrivono che Politano abbia contratto il Covid a Parigi. Non potrebbe averlo preso a Napoli dopo qualche giorno di incubazione? Il primo tampone era negativo. Oltre al fatto che è doppiamente vaccinato bisogna essere rispettosi dei calciatori. Politano vive quasi chiuso in casa con una moglie ed una figlia avuti da poco. Bisogna criticarli per le prestazioni, non per la vita privata. Questi benedetti ragazzi, avranno diritto ad un minimo di vita privata? Avrà il diritto di due/tre giorni a Parigi? Le certezze di dove si prende il Covid non le può dare nessuno: può averlo preso a Napoli. È andato come altri calciatori in giro per l'Italia o l'Europa. Questi sono ragazzi che hanno diritto alla loro vita. Ecco perché mi convinco che non si vince mai a Napoli, si eccede in tutto e di più" sbotta.