"Massimo Ferrero, ex proprietario della Sampdoria, è indagato dalla procura di Genova nell'ambito dell'inchiesta partita dopo l'invio da Torino delle carte sul giro di plusvalenze della Juve. La Sampdoria, secondo l'accusa, avrebbe ottenuto dei finanziamenti pubblici nel periodo Covid che non gli sarebbero spettati perché i bilanci sarebbero stati artefatti grazie alle plusvalenze. Parte di quei finanziamenti sarebbero poi stati usati per coprire alcune posizioni debitorie delle società cinematrografiche di Ferrero in Calabria" si legge sull'ANSA.

"Le ipotesi di reato sarebbero emissione di fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni, si legge sul comunicato della Procura della Repubblica che spiega che l'ex presidente dei doriani sarebbe anche accusato di "dichiarazione fraudolenta attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in merito a compravendite di calciatori tra il 2019 e il 2020 tra la Sampdoria stessa e la Juventus", che per dirla in soldoni equivarrebbe all'ipotesi di plusvalenze fittizie e di conseguenti false fatturazioni che risalirebbero all'acquisto da parte della Samp del portiere Emile Audero dalla Juve.