Playoff Mondiali 2022, spareggi intercontinentali: sarà sfida Asia-Sud America

Il sorteggio potrebbe riguardare l'Uruguay di Vecino e il Cile di Vidal e Sanchez

Non solo Europa: quest'oggi, a Zurigo, è stato delineato anche il tabellone relativo agli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali delle altre confederazioni: un tabellone con due sfide secche che vedrà coinvolte quattro squadre, una a testa per Asia, Oceania, Nord e Sud America. Particolare attenzione per la CONMEBOL, dove il Cile di Arturo Vidal e Alexis Sanchez e l'Uruguay di Matias Vecino sono ancora in corsa per un posto in Qatar. Qualora la Roja o la Celeste fossero chiamate a giocarsi la qualificazione al barrage intercontinentale, dovranno vedersela con la rappresentante della AFC asiatica. L'altra partita vedrà invece di fronte le nazionali CONCACAF (Nord-Centro America) e OFC (Oceania).