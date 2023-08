Inizia con una ko il nuovo percorso europeo della Fiorentina. Dopo la finale della passata stagione, i viola cadono 1-0 in casa del Rapid Vienna, nell'andata dei playoff di Conference League: decisiva la rete su rigore di Grull, fischiato per una trattenuta di Mandragora. Per strappare la qualificazione al prossimo turno servirà ribaltare il risultato nel ritorno del Franchi.