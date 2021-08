Play-Off Champions: Il Benfica batte 2-1 il PSV. Ok anche Malmö e Young Boys

Tutti i risultati delle gara valide per i play-off di Champions League della serata

Continua la corsa alla Champions Leagu e con Benfica, Malmo e Young Boys che battono le avversarie e si avvicinano alla meta. Il Benfica si impone 2-1 sul PSV Eindhoven grazie alle reti di Rafa Silva e Weigl che nel primo tempo hanno sottoscritto il doppio vantaggio per i padroni di casa, inutile il tentativo di rimonta degli olandesi, Gakpo non basta, a Lisbona finisce 2-1.

Due reti che valgono il successo anche per il Malmö che batte 2-0 il Ludogorets : in gol Birmancevic e Berget.

Finisce 3-2 invece a Berna tra Young Boys e Ferencvaros dopo una rocambolesca gara che consegna la vittoria ai padroni di casa e beffa gli ungheresi. Agli uomini di Stoger infatti non basta la superiorità numerica per quasi tutto il match: Elia, Sierro e Garcia superano tre volte Dibusz, la doppietta di Boli non basta e con la complicità della rete annullata per fallo e il rigore sbagliato di Uzuni, a vincere è lo Young Boys.