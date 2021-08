Play-off Champions, avanti Benfica, Young Boys e Malmo

I risultati dei play-off di Champions League delle gare che si sono giocate stasera

Si sono giocate stasera tre gare relative al ritorno dei playoff di Champions League. Il Benfica passa il turno ai danni del PSV Eindhoven: dopo il successo dell’andata, i portoghesi impattano per 0-0 in casa degli olandesi e staccano il pass per la fase a gironi. Lo Young Boys ha invece la meglio sul Ferencvaros: un altro 3-2 che permette agli svizzeri di doppiare il successo dell’andata. Il Malmo infine elimina il Ludogorets: dopo il successo per 2-0 dell’andata, ai bulgari non basta la vittoria per 2-1 per eliminare gli svedesi.