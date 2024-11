In un'intervista rilasciata a Sport Mediaset, Michel Platini si dichiara contrario all'attuale utilizzo del Var nel calcio mondiale. "Sono contrario al Var, non fa più discutere i tifosi - afferma -. Non sono a favore di ciò che sintetizza il calcio. Risolve problemi e toglie polemiche. Io la impiegherei solo per i gol e il fuorigioco. Lì dove gli arbitri non possono vedere. Sui falli devono decidere i direttori di gara".