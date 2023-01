Parlando nel corso di 'Bella Ma' con Pierluigi Diaco, il decano dei cronisti sportivi italiani Bruno Pizzul ha ricordato la figura di Gianluca Vialli lasciandosi andare ad un'amara constatazione: "Se osserviamo la situazione in cui versa il calcio italiano oggi, con i suoi problemi, non tanto e non solo di carattere tecnico, ma soprattutto morale e gestionale, è difficile pensare che Vialli, con la sua grande personalità e con l'esempio, abbia la possibilità di cambiare le cose. Sicuramente, l'aspirazione che tutti noi vorremmo avere è diventare migliori, proprio come Gianluca".