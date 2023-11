Lunga intervista di Fausto Pizzi ai microfoni di TMW Radio, dove l'ex interista ha risposto su vari temi legati alla Beneamata.

I sostituti di Lautaro e Thuram sono validi?

"In questa prima parte di campionato Sanchez e Arnautovic hanno fatto molto poco. Gli altri due, invece, si sono dimostrati giocatori di primissimo livello. Nella seconda parte di stagione, però, aumentano le partite e le difficoltà. Ci sarà bisogno di far rifiatare Lautaro e Thuram e, quindi, servono sostituti all’altezza. Bisogna capire se in questi mesi daranno una giusta risposta Arnautovic e Sanchez sennò i nerazzurri potrebbero tornare sul mercato".

Ci può essere turnover in Champions League?

"Avere una rosa così importante e profonda può dare anche questa possibilità. Va detto, però, che potresti già domani guadagnarti il primo posto. Si può raggiungere anche quella dopo a San Siro e, quindi, penso che ci possa essere un ragionamento, non sottovalutando l’avversario".

Sul poco spazio trovato da Frattesi?

"Magari ci si aspettava che fosse più presente in campo. Tutto sommati non mi è dispiaciuto quando è stato scelto. Ha giocato anche bene in Nazionale. Il centrocampo dell’Inter, però, è incredibile e ci sta che possa aver trovato poco spazio. Frattesi, comunque, è più di un’alternativa e già domani può dimostrare quanto vale".

Sulla gestione dei rinnovi?

"Stiamo parlando di una squadra che ha disputato la finale di Champions League lo scorso anno. Milano anche per i top player è una piazza appetibile".