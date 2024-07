L'ex calciatore Fausto Pizzi è intervenuto oggi ai microfoni di TMW Radio, dicendo la sua sulla lotta Scudetto in Serie A: "L'Inter parte da un grandissimo vantaggio tecnico, con meccanismi anche collaudati da tempo. La Juve cambia molto, quindi soprattutto all'inizio potrebbe pagare qualcosa. Ma è un'aspettativa che a Torino potrebbe non esserci. Contro l'Inter sarà dura per tutti".