“C’è stata una sola squadra in campo, soprattutto dal gol di Dimarco in poi. Solo nell’inizio di ripresa il Milan ha provato a creare qualcosa, senza incidere. L’Inter ha concesso poco e ha attaccato bene" dice Fausto Pizzi a TMW Radio , dove l'ex calciatore esprime il suo pensiero sul prosieguo della stagione all'indomani della finale di Supercoppa che ha ridato verve alla squadra di Simone Inzaghi.

Le sconfitte negli scontri diretti finora hanno penalizzato la stagione nerazzurra?

"Escludendo lo scontro diretto con i partenopei, l’Inter avrebbe tredici punti di distacco dal cammino di Spalletti. Finora è mancata continuità, anche per via di qualche infortunio di troppo e di qualche scelta sbagliata".

È finita la magia del Milan?

"È bastato poco per creare delle incertezze in questo Milan, che sono uscite fuori nell’ultimo periodo. Mi aspettavo di più in un derby in finale; l’Inter ha avuto più voglia e rabbia agonistica. Ad oggi i rossoneri hanno un futuro complicato".