Fausto Pizzi interviene dalle pagine di Tuttomercatoweb.com per parlare del prossimo derby visto da casa Inter. “Se stanno tutti bene non mi aspetto novità. La gara della Nazionale ha mostrato un Frattesi importante anche per l’Inter. Il suo inserimento può essere più spedito, ma nel derby non si fanno esperimenti”, dice l'ex centrocampista.

"Derby influenzato dalla Champions? Il derby è la partita dell’anno a Milano. Ci si pensa dopo alla Champions - prosegue Pizzi - Penso che l’Inter in questo momento, anche per il fatto di avere 9/11 della squadra dello scorso anno, abbia più certezze. Spero che provi a fare la partita e che aggredisca, dato che uno dei “vecchi” del Milan è Tomori, che mancherà. Thiaw è molto forte ma è uno dei suoi primi derby”. Guardando all'attacco, secondo Pizzi, Arnautovic "reciterà un ruolo da co-protagonista. Sono in 4 davanti, con i tanti impegni e le gare ravvicinate avrà spazio e saprà sfruttarlo. È un giocatore che in Serie A ha un valore importante, oltre ad essere un faro della sua Nazionale”.