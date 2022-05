La terzultima giornata di Serie A si concluderà con Fiorentina-Roma, gara a cui è particolarmente affezionato David Pizarro, che in carriera ha indossato le maglie di ambo i club e anche quella dell'Inter. Il cileno ha parlato dell'apporto dato da José Mourinho ai giallorossi. "Quanto ha contato l’effetto Mourinho? Tanto, forse tutto. Mou è una garanzia, la storia parla per lui. Però all’inizio ha trovato le stesse difficoltà di chi lo ha preceduto e la Roma, per scelte economiche, non ha potuto costruire la squadra che lui aveva in mente. Per questo il suo lavoro vale doppio".