Samuele Piscina, sindaco della Lega per la città di Milano, intervenuto in conferenza stampa ha lanciato bordate contro l'amministrazione di Beppe Sala con focus particolare sulla situazione dello stadio di San Siro: "Stiamo assistendo alla debacle totale. Il sindaco e la sinistra hanno tergiversato per dodici anni e questa decisione di aspettare non ha portato beneficio alla città, anzi, sta portando all'allontanamento di Inter e Milan. Il danno per la città è incredibile: Sala sarà ricordato come il sindaco che ha fatto scappare le squadre. Cosa ne sarà di uno stadio non più adeguato a ospitare squadre di questo livello?".