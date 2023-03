Nel dibattito politico intorno allo stadio nuovo di Milano interviene anche la Lega, tramite il consigliere comunale Samuele Piscina : "Il progetto va valutato, ma i punti da salvaguardare sono diversi. La priorità è mantenere le squadre a Milano per una questione di indotto economico e di marketing territoriale. Poi bisogna evitare che nessuno voglia più San Siro, che rimarrebbe a carico di Palazzo Marino con 9 milioni di euro l'anno di costi di gestione.

Terzo: è importante che il progetto generi oneri di urbanizzazione che vengono utilizzati per la città, per la riqualificazione del quartiere San Siro, per la realizzazione della metro 6 e della circle line".