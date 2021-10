Pisa, Gucher: “Lucca? Nessuno se lo aspettava così, ha voglia di sfondare”

Il capitano dei toscani a Sky Sport: "Siamo noi anziani a fargli tenere i piedi per terra"

L'avvio di stagione in Serie B di Lorenzo Lucca, centravanti del Pisa che è finito anche in orbita Inter, ha stupito davvero tutti. Compagni di squadra compresi, come ha ammesso il capitano dei nerazzurri Robert Gucher a Sky Sport: "E' arrivato da giocatore esperto, con la voglia di sfondare per raggiungere il top il prima possibile. Nessuno si aspettava una partenza così, siamo noi anziani a fargli tenere i piedi per terra".