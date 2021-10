Pisa, Corrado: “Lucca? Non so se sia richiesto, ma non vogliamo perderlo”

Il presidente del club toscano a Sky Sport: "Lo abbiamo voluto a tutti i costi, non vorrei fargli accelerare i tempi"

Intervistato da Sky Sport, Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha chiarito la situazione intorno al promettente attaccante dei toscani Lorenzo Lucca, obiettivo delle big italiane, Inter compresa: "Lo abbiamo voluto a tutti i costi, non vorrei fargli accelerare i tempi - le sue parole -. Ha bisogno di un percorso corretto qui al Pisa per poter andare in Nazionale per i prossimi dieci anni. Non è stato facile portarlo qui, ci abbiamo lavorato un anno. Abbiamo avuto il coraggio di acquistare un giocatore con grandi potenzialità senza discutere del prezzo. Non so se lo cerchino altre squadre, ma adesso non vogliamo pensare di perderlo visto la fatica che abbiamo fatto per prenderlo".