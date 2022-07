Lorenzo Pirola è già approdato a Jenbach, sede del ritiro della Salernitana, per iniziare a lavorare agli ordini di mister Nicola. Il difensore classe 2002 arriva dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto che scatta alla 20esima presenza in amaranto. E come riporta Il Mattino, nell'affare tra i due club è stato eliminato il diritto di recompra a favore dei nerazzurri.