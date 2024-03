"Vittoria fondamentale che ci dà il là per passare una sosta serena, per poter lavorare bene, recuperare giocatori, e dare continuità alle due vittorie precedenti. Il risultato è stato determinante per farci stare bene". Queste le parole di Andrea Pirlo dopo la vittoria della sua Sampdoria contro il Bari, arrivata anche grazie a Filip Stankovic, eroe di serata sul rigore di Sibilli.

"Ci sono stati tanti episodi ma sapevamo che sarebbe stata una partita difficile in un ambiente caldo, però siamo stati bravi a restare in partita. Abbiamo acquisito questa mentalità" ha continuato ai canali ufficiali della Samp.



Su Stankovic:

"È stato bravo. Abbiamo studiato anche questa mattina i loro tiratori, ma lui ci ha messo tanto del suo. Siamo riusciti a portarla a casa cercando giocate e combinazioni strette per cercare il giocatore davanti la porta che avevamo provato tutta la settimana. La classifica la guardiamo per qualche giorno, non ci deve influenzare".