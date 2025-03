Presente all'evento organizzato a New York dalla Lega Serie A, Andrea Pirlo esprime la sua opinione sul prossimo Mondiale per Club: "È un torneo nuovo, bisognerà scoprire se sarà bello o meno. Però ci sono le squadre migliori al mondo e questa sicuramente sarà una cosa positiva. Il periodo non è facile perché si giocano tante partite, però avrà un risvolto super positivo. Quando si creano certe attività si prova sempre a farle nel migliore dei modi e sono convinto che lo faranno anche questa volta".