Intercettato da TMW a margine dell'evento Orientamenti 2023 a Genova, il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo ha parlato così anche di Juventus-Inter, in programma il prossimo 26 novembre: "Per fortuna sono disinteressato, preferisco guardare le partite di Serie B. Guarderò Juve-Inter, partita storica. Speriamo possa vincere il migliore. Si giocano non tanto perchè siamo ancora lontani ma vincere ti porta energia".

Una favorita?

"Non credo. Se la giocheranno alla pari".

Come vede la Nazionale di Spalletti?

"Bene. Domani avranno una prima importante ma vedo un po’ di cose di Spalletti. Allenatore bravo e che ho sempre stimato sempre a livello umano. Dobbiamo tifare per lui e per tutti perchè non possiamo mancare all’appuntamento degli Europei non tutto per il nostro movimento calcistico ma per il nostro Paese".