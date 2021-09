Pires: “Champions? Non vedo squadre superiori al Bayern in Europa”

L'intervista a Kicker dell'ex calciatore francese

“Non vedo al momento una squadra migliore del Bayern in Europa. Nono solo per via delle individualità come Neuer, Lewandowski o Kimmich, ma per la rosa a disposizione del tecnico e la forza del club. A Monaco si parla sempre di club, una cosa che trovo meravigliosa a differenza per esempio di quello che accade a Parigi dove si parla più dei singoli casi, come per esempio il futuro di Mbappé”. Robert Pires parla così in un'intervista a Kicker.