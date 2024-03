Brutto colpo per Piracy Shield, la piattaforma anti-pirateria di AgCom che nelle scorse settimane era finita al centro delle polemiche per aver bloccato indirizzi IP sbagliati, oscurando siti legittimi e che nulla avevano a che fare con streaming illegali. Come riferisce il portale specializzato DDay, è stato rubato e messo online su GitHub il codice sorgente, segnando un danno importante per la piattaforma. "Non è chiaro chi ci sia dietro al furto di dati, ma contro la piattaforma sono state mosse accuse pesanti, con Piracy Shield definita come 'uno strumento di censura nascosto come una soluzione alla pirateria", spiegano i colleghi di Calcio e Finanza.

"La piattaforma Piracy Shield è perfettamente funzionante e la sua sicurezza non è affatto compromessa dalla illecita diffusione di alcune parti, nemmeno attuali, del codice sorgente - ha precisato la Lega Serie A in una nota -. Siamo certi che AGCOM continuerà ad agire per il buon funzionamento di un sistema tecnico-legale che sta già portando importanti frutti, in esecuzione di una Legge approvata all’unanimità in Parlamento, con buona pace dei tentativi di sabotaggio dei criminali che gestiscono le IPTV illecite e dei loro amici".