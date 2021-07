Piqué ripensa a Barça-Inter del 2010: “Rapina scandalosa”

Il difensore blaugrana ricorda l'amara eliminazione in Champions League di undici anni fa

A distanza di undici anni, Gerard Piqué non ha ancora digerito l'eliminazione per mano dell'Inter nella semifinale di Champions League del 2010. "Siete stati fortunati nel 2010 quando l'Inter ci ha eliminato, la finale era al Bernabéu e avevo una cosa pronta…" svela il difensore spagnolo, riferendosi ai sostenitori del Real Madrid, Ibai Llanos e Siro López, durante un grande evento a Port Aventura in occasione della finale di Copa America.