Anche l'allenatore del Milan Stefano Pioli, intervistato da DAZN dopo la sfida vinta contro il Lecce, preferisce non pensare almeno per il momento al derby di Champions League contro l'Inter: "Saranno due partite fantastiche da vivere con grande intensità, emozione e pathos: semifinale di Champions e in più un derby. Però c'è tempo: sabato abbiamo una sfida molto importante con un avversario come la Roma che sta molto bene, che è fisico, allenato da un grande allenatore. E' la squadra che ci sta davanti, sappiamo come affrontarla".