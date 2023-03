Il Milan si giocherà l'accesso ai quarti di finale di Champions League a Londra, dove domani sera è in programma il ritorno degli ottavi contro il Tottenham. Sulla panchina degli Spurs ci sarà di nuovo Antonio Conte, un avversario che Stefano Pioli conosce molto bene: "La presenza dell'allenatore è importante, parlo per esperienza personale. Conte è un valore in più e al di là di lui troveremo una avversario molto motivato", il commento del tecnico del Milan in conferenza stampa.